Iranische Fußballerin lehnt Asyl ab

SID 11.03.2026 • 07:06 Uhr Sieben Mitglieder der Delegation hatten Asyl in Australien beantragt, eine Spielerin hat nun offenbar ihre Meinung geändert.

Eine iranische Fußball-Nationalspielerin hat sich mit Blick auf einen Verbleib in Australien umentschieden. Nach einem Gespräch mit ihren Teamkolleginnen habe sie ihre Meinung geändert, teilten die australischen Behörden am Mittwoch mit.

Nach dem Vorrunden-Aus bei der Asienmeisterschaft hatte es große Sorgen um die Nationalspielerinnen gegeben. Weil die Mannschaft beim ersten Gruppenspiel gegen Südkorea (0:3) auf das Singen der Nationalhymne verzichtet hatte, befürchteten Menschenrechtsgruppen nach der Rückkehr in die Heimat Repressalien. Sieben Mitglieder der Nationalmannschaft erhielten Asyl in Australien. Der Rest der Delegation war am Dienstag zunächst nach Malaysia aufgebrochen.

Iranisches Team in Malaysia angekommen

Seitdem habe eine Iranerin „ihre Meinung geändert, zuvor habe sie „mit einigen ihrer Teamkolleginnen gesprochen“, die abgereist waren, erklärte Innenminister Tony Burke nun im Parlament. Diese hätten sie dazu ermutigt, „sich an die iranische Botschaft zu wenden“.