Zidane-Hammer schon beschlossen?

Karina Präg 23.03.2026 • 23:25 Uhr Zinédine Zidane wird wohl der neue Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft. Nach der WM im Sommer soll er das Traineramt von Didier Deschamps übernehmen.

Die Rückkehr von Zinédine Zidane auf den Trainerposten wird immer konkreter. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll er im Sommer als Cheftrainer die französische Nationalmannschaft übernehmen.

Der französische Fußballverband FFF hat offiziell noch keine entsprechende Mitteilung veröffentlicht, in Verbandskreisen sei das jedoch bereits ein offenes Geheimnis, berichtet unter anderem L’Équipe. Damit würde Zidane fünf Jahre nach seinem Aus bei Real Madrid 2021 endlich wieder an der Seitenlinie stehen.

Zidane neuer Nationaltrainer? Frankreich-Boss scherzt

„Ich weiß es nicht, ihr werdet sehen, das Leben hält viele Überraschungen bereit“, scherzte Philippe Diallo, Präsident des französischen Fußballverbandes, am Rande einer FIFA-Veranstaltung in Paris auf die Frage nach Zidane.

Er bestätigte, dass die Bekanntgabe nach dem letzten Spiel der Équipe Tricolore bei der WM (11. Juni bis 19. Juli) stattfinden würde. „Ich lade Sie ein, sich nach der Weltmeisterschaft wieder bei mir zu melden“, sagte Diallo im Interview mit Le Figaro.

Zidane wird schon lange gehandelt

Im vergangenen Oktober hatte Zidane sein Interesse am Chefposten der Nationalmannschaft öffentlich bekundet. Damals sagte er: „Mein Wunsch ist es, eines Tages Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft zu werden.“ Diesem Ziel scheint er nun sehr nahe zu kommen.

Laut L’Équipe würde Zidanes Profil gut zu den Anforderungen passen, die Diallo an den zukünftigen Trainer der Franzosen stellt. „Die französische Nationalmannschaft ist eine der besten der Welt, und nicht jeder kann sie leiten“, hatte Diallo erklärt: „Es braucht ein Profil, das viele Kriterien erfüllt und das die Zustimmung der Franzosen findet, denn diese französische Fußballnationalmannschaft ist die Mannschaft der Franzosen. Es muss eine Verbindung zwischen dem Trainer und den Franzosen entstehen. “

In seiner aktiven Zeit als Spieler prägte Zidane die französische Nationalmannschaft über Jahre hinweg. 1998 führte er sie zum ersten WM-Titel – und das auch noch im eigenen Land. Spätestens seit diesem Zeitpunkt genießt der dreimalige Weltfußballer in Frankreich den Status einer lebenden Legende. Als künftiger Nationaltrainer wird er schon lange gehandelt.