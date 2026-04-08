Trauerfeier für Lucescu im Nationalstadion

SID 08.04.2026 • 10:59 Uhr Die Trainerikone wird am Freitag im Kreis der Familie auf dem Friedhof Bellu beigesetzt.

Die verstorbene Trainerikone Mircea Lucescu wird in Rumänien mit einer dreitägigen Trauerfeier geehrt.

Lucescus Sarg wurde am Mittwoch zunächst in der Nationalarena in Bukarest aufgebahrt, wo die Öffentlichkeit bei einer Totenwache Abschied nehmen konnte. Nach weiteren Feierlichkeiten am Donnerstag und einem Trauergottesdienst am Freitag wird Lucescu im Kreis seiner Familie auf dem Friedhof Bellu beigesetzt.

Militärische Ehren für Lucescu

„Alle, die Il Luce bewunderten, sind eingeladen, ihm in der Nationalarena die letzte Ehre zu erweisen“, teilte der rumänische Fußballverband mit. Vor der Beisetzung finden militärische Ehren statt, „um die besonderen Verdienste“ des verstorbenen Trainers zu würdigen.

Lucescu war am Dienstag im Alter von 80 Jahren nach einem Herzinfarkt verstorben. Zwölf Tage zuvor hatte er noch bei Rumäniens Niederlage im Halbfinale der WM-Playoffs gegen die Türkei (0:1) als ältester Nationaltrainer der Geschichte auf der Bank gesessen. Wenig später brach er vor dem Training zusammen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Trauerbekundungen aus der ganzen Welt

Aus der Fußball-Welt gab es nach dem Tod zahlreiche Beileidsbekundungen. FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach von einem „sehr traurigen Tag für den Fußball, da wir uns von einer Legende unseres Sports verabschieden müssen“. UEFA-Boss Aleksander Ceferin nannte Lucescu „einen der ganz Großen des Fußballs, dessen Beitrag zum Sport sich kaum in Worte fassen lässt“.