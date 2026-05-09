Eklat! Spielabbruch in Frankreich

Johannes Vehren 10.05.2026 • 00:24 Uhr Die Partie zwischen dem SC Bastia und FC Le Mans wurde wenige Augenblicke vor Spielende abgebrochen. Die Heimfans lassen nach dem besiegelten Abstieg in die dritte französische Liga ihren Wut freien Lauf. Die Gäste sind wegen des Abbruchs noch nicht offiziell aufgestiegen.

Wilde Szenen in Frankreich! Beim Stand von 2:0 für den FC Le Mans beim SC Bastia haben die Heimfans Pyrotechnik sowie Rauchbomben auf das Spielfeld geworfen und damit ihre Wut wegen des besiegelten Abstiegs in die Drittklassigkeit freien Lauf gelassen.

Als Milan Robin in der Nachspielzeit den zweiten Treffer für sein Team erzielte, sorgten die Bastia-Anhänger mit ihrer Aktion zunächst für eine Spielunterbrechung. Nachdem sich die Lage eine Stunde später immer noch nicht beruhigt hatte, sah sich Schiedsrichter Rudy Buquet dazu gezwungen, die Partie endgültig abzubrechen.

Le Mans mit prominenten Investoren

Dadurch ist das Ergebnis noch nicht endgültig bestätigt, aber die Partie dürfte am Grünen Tisch für Le Mans gewertet werden, wodurch der Klub in die Ligue 1 aufsteigen wird. Er hat prominente Investoren: Im Februar gab der Torwart von Real Madrid, Thibaut Courtois, sein Engagement bei den Franzosen bekannt.

Bereits im vergangenen Sommer hatten mit Tennis-Star Novak Djokovic sowie den ehemaligen Formel-1-Fahrern Kevin Magnussen und Felipe Massa bekannte Persönlichkeiten aus der Welt des Spitzensports über die Investmentfirma Outfield Anteile am französischen Verein erworben.

Abstiegstrauer beim SC Bastia

Auf der Gegenseite bei Bastia herrschte Trauer, denn der Klub muss sich aus der Ligue 2 verabschieden. Vor dem letzten Spieltag gab es noch Hoffnung auf die Rettung, denn der Rückstand auf Relegationsplatz betrug nur einen Zähler.

Bastia war somit auf Schützenhilfe angewiesen, doch bekam sie nicht, denn Stade Laval fuhr einen 2:1-Sieg gegen US Boulogne Cote d’Opale ein, wodurch sie nun die Relegation bestreiten werden.