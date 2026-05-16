Hammer um Xabi Alonso rückt näher!

Conrad Fröhlich 16.05.2026 • 11:26 Uhr Xabi Alonso ist mittlerweile Topkandidat beim FC Chelsea - beim kriselnden Spitzenklub soll der ehemalige Trainer von Real Madrid offenbar besondere Freiheiten bekommen.

Xabi Alonso steht offenbar vor einer Rückkehr auf die Trainerbank. Wie das Portal talkSport in England berichtet, bahnt sich eine Einigung des Basken mit dem FC Chelsea an.

Der Deal soll demnach nach dem FA-Cup-Finale gegen Manchester City am Samstag (16 Uhr im SPORT1-Liveticker) vollzogen werden. Auch der Transfer-Experte Fabrizio Romano spricht von konkreten Gesprächen zwischen Alonso und den Blues – und einer sich andeutenden Entscheidung.

Wenngleich der Fokus der Londoner derzeit noch auf dem Finale liegt, soll die Trainersuche gleich danach schnell voranschreiten. Aktuell steht Calum McFarlane interimsweise bis Saisonende an der Seitenlinie. Er beerbte Liam Rosenior, der nach der 0:3-Pleite bei Brighton & Hove Albion entlassen worden war.

Xabi Alonso international heiß begehrt

Nun möchten die Verantwortlichen auf dem Trainerposten endlich für Konstanz sorgen, und Xabi Alonso gilt als der geeignete Top-Kandidat. Der Spanier, der Bayer Leverkusen sensationell zur Meisterschaft führte und später bei Real Madrid anheuerte, ist seit Januar wieder auf dem Markt.

Gesprochen wurde aber offenbar auch mit Andoni Iraola (derzeit bei Bournemouth unter Vertrag), Oliver Glasner (verlässt Crystal Palace in Kürze) und Marco Silva (FC Fulham).

Interessant: Wie der Telegraph in England berichtet, soll Alonso im Fall einer Einigung ein großes Mitspracherecht in Transferfragen zugestanden werden. Und die Phase, in der die Blues beinahe wahllos neue Talente einkauften, soll vorbei sein.

Bei den Königlichen musste Alonso trotz einer ordentlichen Bilanz von nur sechs Niederlagen in 34 Spielen seinen Hut nehmen. Gerade weil der ehemalige Weltklasse-Sechser die Leverkusener ungeschlagen zur Bundesliga-Meisterschaft führte, weckt er aber weiter internationale Begehrlichkeiten.

So sollen englischen Medien zufolge auch Xabi Alonsos Ex-Verein Liverpool und Newcastle United ihre Fühler ausgestreckt haben. Stand jetzt haben die Blues wohl einen Vorsprung im Rennen um die Verpflichtung des 44-Jährigen.