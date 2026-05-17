Skurrile Szenen! Neymar versehentlich ausgewechselt

Felix Kunkel 17.05.2026 • 20:47 Uhr Einen Tag vor der Bekanntgabe des brasilianischen WM-Kaders eskaliert eine Szene mit Neymar. Der Brasilianer wird bei einer Ligapartie des FC Santos versehentlich ausgewechselt.

Einen Tag vor der Bekanntgabe des WM-Kaders der brasilianischen Nationalmannschaft haben sich um Neymar skurrile Szenen abgespielt. Der 34-Jährige war am Sonntag bei der 0:3-Niederlage mit dem FC Santos gegen Coritiba völlig außer sich, nachdem er aufgrund eines kuriosen Fehlers versehentlich ausgewechselt wurde.

Was war passiert? In der zweiten Halbzeit der Partie der brasilianischen Serie A wurde Neymar an der Seitenlinie zunächst medizinisch versorgt. Das Trainerteam von Santos übergab dem vierten Offiziellen daraufhin einen Zettel, um Gonzalo Escobar mit der Nummer 31 auszuwechseln. Der Offizielle hob jedoch versehentlich die Tafel mit der Nummer 10 hoch – Neymars Rückennummer.

Neymar, der davon zunächst nichts mitbekommen hatte, kehrte anschließend auf den Platz zurück, um die Partie fortzusetzen. Allerdings war Teamkollege Robinho Jr., mit dem der frühere PSG-Star zuletzt aneinandergeraten war, bereits an seiner Stelle ins Spiel gekommen.

Fehler bei Wechsel: Neymar darf die Partie nicht fortsetzen

Als Neymar begriff, was passiert war, konnte er es kaum fassen. Sowohl der Brasilianer als auch die Bank von Santos baten Schiedsrichter Paulo Cesar Zanovelli, den Wechsel rückgängig zu machen.

Neymar schnappte sich sogar den Zettel, auf dem die Auswechslung notiert war, und hielt das Papierstück in die TV-Kameras, um zu beweisen, dass darauf die 31 und nicht die 10 stand.

Der brasilianische Superstar gestikulierte wild umher und diskutierte auch mit dem vierten Offiziellen – doch es half nichts: Der Wechsel wurde nicht rückgängig gemacht und Neymar musste den Rest der Partie von draußen verfolgen. Zudem sah er für seinen Ausbruch die Gelbe Karte. Auch, weil er trotz seiner Auswechslung zunächst zurück aufs Feld lief.

„Ein unerklärlicher Fehler, der nicht korrigiert wurde“

„Der vierte Schiedsrichter hat bei der Auswechslung einen Fehler gemacht. Dies wurde durch die Fernsehübertragung und durch den Zettel bestätigt, den die Schiedsrichter während des Wechsels verwendet haben. Ein unerklärlicher Fehler, der nicht korrigiert wurde“, hieß es auf dem X-Account des FC Santos, der nach der Niederlage weiterhin nur einen Platz über der Abstiegszone liegt.