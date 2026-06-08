Rot! BVB-Juwel Luca Reggiani fliegt bei Italien-Debüt

Niklas Senger 08.06.2026 • 09:38 Uhr Freud und Leid bei BVB-Juwel Luca Reggiani. Am Sonntag spielt der Innenverteidiger erstmals für Italiens A-Nationalmannschaft - bis zu einem abrupten Ende.

Die großen Stars des italienischen Fußballs verpassten vor wenigen Monaten die WM-Qualifikation und bescherten damit gleich zahlreichen Youngsters die Chance, sich in der ersten Länderspielpause nach dem erneuten Debakel zu beweisen.

Einer davon ist BVB-Juwel Luca Reggiani, doch sein Debüt in der A-Nationalmannschaft fand am Sonntag ein abruptes Ende.

Notbremse beendet Reggiani-Debüt

Der 18 Jahre alte Innenverteidiger wurde in der Partie gegen Griechenland nach 55 Minuten für den verletzten Pietro Comuzzo eingewechselt. Die Freude hielt jedoch nur rund 13 Minuten an. Aufgrund einer Notbremse wurde Reggiani mit einer Roten Karte vom Platz gestellt.

Nach einem langen Ball der Griechen zog Reggiani am Trikot von Anastasios Douvikas und verhinderte somit, dass der Stürmer das Spielgerät erreichen konnte. Pech für Reggiani, denn auch wenn sich die Szene nahe der Mittellinie ereignete, war das BVB-Talent Italiens letzter Verteidiger und erhielt aus diesem Grund den Platzverweis von Schiedsrichter Yigal Frid.

Interimstrainer Silvio Baldini leistete jedoch umgehend Aufbauarbeit und umarmte Reggiani herzlich, als dieser den Gang in die Kabine antrat.

Sportliche Konsequenzen sollte der Aussetzer ohnehin nicht mehr haben. Wie schon wenige Tage zuvor gegen Luxemburg reichte den Italienern ein Treffer von Pio Esposito (18.) zu einem 1:0-Erfolg.

Italien verbannt die Routiniers

Neben Reggiani gehörten zwei weitere BVB-Talente dem italienischen Nationalmannschaftskader an. Verteidiger Filippo Mane wurde zur Pause eingewechselt und kam damit bereits zum zweiten Mal zum Einsatz, Offensivspezialist Samuele Inácio absolvierte derweil nur wenige Minuten gegen Luxemburg.