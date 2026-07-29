Ex-Bayern-Star sorgt für "magischen Moment"

Conrad Fröhlich 29.07.2026 • 23:23 Uhr Maßarbeit von Mathys Tel! Der Ex-Bayern-Star bringt Tottenham mit einem wunderbaren Freistoßtreffer in Führung und sorgt für mediale Begeisterungsstürme.

Mathys Tel hat mit einem herausragenden Freistoßtreffer auf sich aufmerksam gemacht. Der Ex-Bayern-Spieler erzielte im Testspiel gegen Sydney FC am Donnerstagmorgen (MEZ) die zwischenzeitliche Führung für Tottenham Hotspur – und wie!

In der 28. Minute zirkelte Tel die Kugel sehenswert aus rund 20 Metern zentraler Position präzise in den rechten Winkel. Sydney-Keeper Gus Hoefsloot, der sich vergeblich streckte, hatte keine Chance.

„Was für ein wunderbarer Treffer das ist. Ein wunderschön ausgeführter Freistoß“, schwärmte die Zeitung The Athletic, die das Geschehen im Liveticker begleitete und Tels Freistoß als „magischen Moment“ der ersten Halbzeit deklarierte.

Tel, der die zweite Halbzeit von der Bank aus betrachtete, hätte seine Farben bereits in der fünften Minute in Führung bringen können, konnte einen Aufbaufehler des Gegners aber nicht nutzen, weil er aus gut elf Metern zu unplatziert abschloss.

Tottenham siegt im Elfmeterschießen

Die dominanten Spurs konnten die knappe Führung nicht ausbauen und bekamen in der zweiten Halbzeit die Quittung. Takahiro Sekine blieb alleine vor Keeper Martin Dubravka eiskalt und erzielte den Ausgleich (55.).

Da der Test im Rahmen des Freundschaftsturniers „Sydney Super Cup“ stattfand, ging es nach 90 Minuten ins Elfmeterschießen. Dort behielten die Briten die Oberhand. Bei Sydney verschossen zwei Akteure, bei Tottenham nur Jamie Donley, sodass die Spurs einen 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen verbuchten.