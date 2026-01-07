Premier League: Mathys Tel beendet seine Durststrecke

Der Knoten ist geplatzt! Ex-Bayern-Star Mathys Tel hat Tottenham Hotspur gegen den AFC Bournemouth nach einem starken Solo mit 1:0 in Führung gebracht.
Tel beendet Durststrecke
Es lief die 5. Minute: Der Ex-Leipziger Xavi Simons setzte Tel auf der rechten Außenbahn sehenswert in Szene. Dort nahm der 20 Jahre junge Franzose Tempo auf, zog dann in den gegnerischen Sechzehner und schloss eiskalt ins rechte untere Eck ab - gleichbedeutend mit der frühen Führung für die Spurs.
Premier League: Tel trifft erstmals seit zwei Monaten
Für Tel war es das erste Premier-League-Tor seit dem 8. November beim 2:2 gegen Manchester United. Dort hatte Tel als Joker zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen.
Allgemein war es erst das dritte Saisontor für den ehemaligen Profi des FC Bayern. Mit Simons durfte ein weiterer Ex-Bundesliga-Profi den Assist verbuchen.
Tel tat sich in jüngster Vergangenheit bei seinem neuen Arbeitgeber noch schwer, kam meist nur zu Jokereinsätzen, oder überhaupt nicht zum Zuge. Nun der Blitzstart beim Ligaspiel gegen Bournemouth.
In der 22. Minute traf Evanilson allerdings zum 1:1-Ausgleich. Junior Kroupi (36.) drehte noch vor der Pause das Spiel und brachte Bournemouth mit 2:1 in Front.
Im Sommer wechselte Tel für 35 Millionen Euro nach London und unterschrieb dort einen Sechsjahresvertrag bis 2031. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison 2024/25 hatte Tel bereits auf Leihbasis für die Spurs gespielt und mit dem Klub die Europa League gewonnen.