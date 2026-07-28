"Tag Z" ist endlich gekommen

Philipp Heinemann 28.07.2026 • 07:51 Uhr Zinédine Zidane wird in Frankreich als neuer Nationaltrainer vorgestellt. Auf diesen Tag hat die Fußball-Legende lange gewartet.

Auf diesen Tag hat Zinédine Zidane lange gewartet. Gut fünf Jahre nach seinem Abschied von Real Madrid wird der legendäre Ex-Fußballer am heutigen Dienstag wieder auf die Trainerbank zurückkehren.

„Tag Z“ titelte die L’Equipe in Zidanes französischer Heimat schon am Morgen und kündigte dabei die Vorstellung des 54-Jährigen als neuen Nationaltrainers an. Am 28. Juli werde der Fußball in dem von schweren Waldbränden geplagten Land wieder ins Rampenlicht treten, heißt es in dem Bericht.

Zidane folgt auf Erfolgstrainer Deschamps

Für 11 Uhr ist der erste Auftritt Zidanes anberaumt, dann soll er im Pariser Hauptquartier des französischen Verbandes ankommen.

Zidane gilt seit vielen Jahren als erster Anwärter auf den Posten, den er nun endlich erhält. Andere Jobs kamen für ihn offenbar kaum infrage.