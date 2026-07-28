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"Tag Z" ist endlich gekommen

Der „Tag Z“ ist gekommen

Zinédine Zidane wird in Frankreich als neuer Nationaltrainer vorgestellt. Auf diesen Tag hat die Fußball-Legende lange gewartet.
Zinedine Zidane spricht über seinen ehemaligen Trainer Carlo Ancelotti und gerät dabei ins Schwärmen.
Philipp Heinemann
Zinédine Zidane wird in Frankreich als neuer Nationaltrainer vorgestellt. Auf diesen Tag hat die Fußball-Legende lange gewartet.

Auf diesen Tag hat Zinédine Zidane lange gewartet. Gut fünf Jahre nach seinem Abschied von Real Madrid wird der legendäre Ex-Fußballer am heutigen Dienstag wieder auf die Trainerbank zurückkehren.

„Tag Z“ titelte die L’Equipe in Zidanes französischer Heimat schon am Morgen und kündigte dabei die Vorstellung des 54-Jährigen als neuen Nationaltrainers an. Am 28. Juli werde der Fußball in dem von schweren Waldbränden geplagten Land wieder ins Rampenlicht treten, heißt es in dem Bericht.

Zidane folgt auf Erfolgstrainer Deschamps

Für 11 Uhr ist der erste Auftritt Zidanes anberaumt, dann soll er im Pariser Hauptquartier des französischen Verbandes ankommen.

Zidane gilt seit vielen Jahren als erster Anwärter auf den Posten, den er nun endlich erhält. Andere Jobs kamen für ihn offenbar kaum infrage.

Er beerbt den äußerst erfolgreichen Didier Deschamps. Der Weltmeister-Coach von 2018 hatte die Équipe Tricolore zum Abschluss bei der WM jüngst bis ins Halbfinale geführt. Letztlich landete sein Team auf Platz vier.

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