"Ist natürlich meine Schuld": Deschamps mit ehrlichen Worten

SID 19.07.2026 • 01:53 Uhr Didier Deschamps nimmt die Schuld für die Pleite gegen England auf sich. Dennoch zeiht Frankreichs scheidender Nationaltrainer ein positives WM-Fazit.

Didier Deschamps verabschiedete sich trotz der Niederlage in seinem letzten Spiel als gefühlter Sieger.

„Es war ein wunderschönes Erlebnis, ein Abenteuer mit dieser Mannschaft, mit der wir acht Wochen zusammen verbracht haben“, sagte der französische Nationaltrainer nach dem spektakulären 4:6 (0:4) im kleinen WM-Finale gegen England: „Das ist die WM. Es ist wunderschön, es gibt nichts Schöneres.“

Deschamps nimmt Niederlage auf seine Kappe

Dass es im letzten Spiel nach 14 Jahren unter seiner Leitung nicht zu einem Sieg und WM-Bronze reichte, nahm der 57-Jährige sogar auf seine Kappe.

„Das wir es nicht geschafft haben, ist natürlich meine Schuld, wir hätten in der ersten Halbzeit mehr tun müssen“, sagte Deschamps. Die Enttäuschung, das Endspiel verpasst zu haben, sei natürlich da, aber: „Wir haben den Franzosen positive Emotionen bereitet.“

Mbappé: „Wollten für ihn gewinnen“

Sein Kapitän Kylian Mbappé fand die Niederlage „für den Trainer sehr schade“. Denn: „Wir wollten für ihn das Spiel gewinnen, ihm ein Geschenk machen“, sagte der 27-Jährige: „Aber leider hatte man in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir ihn enttäuscht haben. Wir wollten ihm danke sagen, für alles, was er gemacht hat, aber dieses Spiel wird die Legende von Didier Deschamps nicht beschädigen.“

Dass er mit seinem Doppelpack (48. und 66.) seine WM-Ausbeute auf insgesamt 22 Tore schraubte und damit dem argentinischen Superstar Lionel Messi den Rekord abnahm, sieht Mbappé nur als vorübergehend an.