WM: Trainer-Rückkehr von Zinédine Zidane wohl beschlossen

Johannes Vehren 21.07.2026 • 11:01 Uhr Zinédine Zidane wird wohl der Nachfolger von der Didier Deschamps als französischer Nationaltrainer. Ob bereits sein Vertrag unterschrieben ist, dazu gibt es zwei unterschiedliche Berichte.

Hat Frankreich einen spektakulären Nachfolger für Trainer Didier Deschamps gefunden? Wie Transferinsider Fabrizio Romano am Dienstagmorgen berichtete, habe sich der französische Fußballverband FFF mit Zinédine Zidane geeinigt. Demnach soll die Legende schon einen langfristigen Vertrag bis 2030 unterzeichnet haben.

Jedoch vermeldete die gut informierte französische Sportzeitung L’Équipe kurz darauf, dass noch nichts unterschrieben ist, dies aber entweder bis zum Ende dieser oder spätestens Anfang nächster Woche erfolgen soll.

Deschamps erklärt seinen Abschied

„Ich habe beschlossen, dass es so nicht weitergehen konnte. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann nicht aus Eigennutz, sondern zum Wohle der französischen Mannschaft“, sagte der Erfolgstrainer zuletzt im Gespräch mit dem Radiosender M6. Er wurde 2018 mit dem Team Weltmeister und erreichte bei der Heim-EM das Endspiel. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko schied Deschamps mit seinem Team im Halbfinale aus und wurde letztlich Vierter.

Zidane wurde 1998 mit Frankreich Weltmeister

Zidane hatte in den vergangenen Monaten offenbar einige Anfragen von internationalen Topklubs, doch für ihn stand die Équipe Tricolore immer an erster Stelle. Mit ihr wurde er als Spieler im Jahr 1998 Weltmeister.