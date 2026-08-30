Er schlug "konkrete" Bundesliga-Angebote aus! Kalajdzic-Wechsel fix

SID 30.08.2026 • 14:29 Uhr Der ehemalige Bundesliga-Profi kommt ablösefrei aus Wolverhampton zum österreichischen Double-Sieger und Champions-League-Teilnehmer.

Nach der spektakulären Qualifikation für die Champions League hat der österreichische Double-Sieger Linzer ASK den ehemaligen Bundesliga-Profi Sasa Kalajdzic zurückgeholt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 29 Jahre alte österreichische Nationalspieler kommt ablösefrei vom englischen Zweitligisten Wolverhampton Wanderers und erhält einen Vertrag bis 2029.

Kalajdzic war in der vergangenen Saison bereits als Leihgabe der Wolves für den LASK im Einsatz und mit sieben Toren und elf Vorlagen in 27 Pflichtspielen maßgeblich am Double-Gewinn beteiligt. Vor seinem Wechsel nach England hatte der gebürtige Wiener von 2019 bis 2022 beim VfB Stuttgart unter Vertrag gestanden.

„Konkrete Angebote aus Serie A und Bundesliga“

„Sasa hatte konkrete Angebote aus der Serie A und der deutschen Bundesliga auf dem Tisch. Wenn es rein ums Finanzielle gegangen wäre, hätten wir nicht den Hauch einer Chance gehabt. Er hat deutliche Abstriche gemacht“, sagte LASK-Sportdirektor Dino Buric.