„Alex stellte Bayern nur eine Frage“

Alina Heidenreich 09.08.2026 • 20:44 Uhr Alexander Nübel blüht seit seinem Wechsel zu Besiktas Istanbul zu neuer Höchstform auf. Davon zeigt sich auch sein Ex-Trainer begeistert, der eine indirekte Forderung an den DFB stellt.

Wenn in den vergangenen Wochen einer Werbung in eigener Sache gemacht hat, dann Alexander Nübel. Nach seinem Wechsel vom FC Bayern zu Besiktas Istanbul blieb der Nationaltorhüter in seinen ersten drei Pflichtspielen ohne Gegentor.

Was in der Türkei für Begeisterung sorgt, überrascht einen ehemaligen Weggefährten kaum. Der Torwarttrainer Vatroslav Mihacic kennt Nübel aus der gemeinsamen Zeit bei der AS Monaco bestens.

Mihacic glaubt, dass der Wechsel von Nübel einen direkten Einfluss auf das Meisterschaftsrennen haben kann. „Er kommt zu Besiktas als ein Name, der dem Team direkt einen Mehrwert verleiht“, sagte der 58-Jährige der Nachrichtenagentur IHA.

So kann Nübel Besiktas stärker machen

Diesen Mehrwert für das Team liefere der deutsche Nationaltorhüter insbesondere durch seine technischen Fähigkeiten. Mihacic sieht in Nübel einen kompletten Torhüter, der nicht nur vor dem Tor verteidigt, sondern seine Mannschaft auch im Spielaufbau und beim Umschalten gezielt unterstützen kann.

„Er ist ein äußerst mutiger Torwart, der nicht zögert, seinen Körper in Eins-gegen-Eins-Situationen nach vorne zu bringen“, lobte Mihacic.

Nübel konnte bei seinen bisherigen Stationen beim FC Bayern, der AS Monaco und dem VfB Stuttgart wertvolle Erfahrungen sammeln und sich dadurch zu einem stabilen Torhüter entwickeln. Er sei eine Persönlichkeit, die „Stabilität und Ruhe ins Team bringt, in Krisensituationen ruhig ist und mit seinen Paraden den Verlauf der Ereignisse verändert“, unterstrich Mihacic.

Alexander Nübel, der Erbe von Manuel Neuer?

Laut Mihacic sei Nübel eine entschlossene Persönlichkeit, deren Fokus auf den nächsten Karriereschritten liege. Um diese Entschlossenheit zu unterstreichen, erzählte der Coach eine Anekdote aus der Monaco-Zeit seines früheren Schützlings.

Während Manuel Neuers Verletzung soll Nübel die Möglichkeit gehabt haben, als Ersatz für Neuer ins Tor des FC Bayern zurückzukehren. Mihacic erzählt von einem Telefonat, das zwischen Nübel und den Bayern-Bossen stattgefunden haben soll.

„Alex stellte ihnen nur eine Frage: ‚Was passiert, wenn Neuer nach seiner Verletzung zurückkehrt? Wird sich meine Situation dann ändern?‘ Als die Verantwortlichen ihm versicherten, dass Neuer auch nach seiner Rückkehr wieder die Nummer eins im Tor sein würde, lehnte Alex eine Rückkehr zum FC Bayern ab und zog es vor, Monacos Stammtorwart zu bleiben.“