So erklärt Hummels seinen neuen Job

Niklas Trettin 31.08.2026 • 14:23 Uhr Vor Kurzem ist Mats Hummels als Teil einer Investorengruppe beim portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora eingestiegen. Jetzt spricht der Weltmeister von 2014 erstmals über Hintergründe.

Mats Hummels hat sich erstmals zu seinem Einstieg beim portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora geäußert. „Das Ziel ist es, noch mehr darüber zu lernen, wie ein Verein funktioniert, wie Abläufe organisiert sind. Das ist spannend, vor allem sportlich“, sagte der 37-Jährige bei einer digitalen Presserunde von Prime Video.

Bisher sei Hummels bisher vor allem an der Spielerbeobachtung beteiligt gewesen. „Ich war bei vielen Spielern, die wir uns angeschaut haben und eventuell verpflichten wollten, involviert und habe meine Meinung abgegeben. Ich habe sie gescoutet”, führte der Weltmeister von 2014 aus.

„Und ja, das ist vor allem der aufregende Teil für mich“, betonte Hummels weiter: „Es ist spannend zu sehen oder herauszufinden, wo meine Stärken liegen, auch in der Fußballwelt für die Zeit nach der Karriere. Irgendwann weiß ich dann, welcher Job danach der passendste ist, denn es wird ja irgendetwas im Fußball bleiben, das ist sehr wahrscheinlich.“

Neben Hummels: Auch Müller in Portugal eingestiegen

Amadora steht mit fünf Punkten nach drei Partien derzeit auf Rang sieben der Liga. Auf die scherzhafte Frage, ob sein Verein eines Tages in der Königsklasse antreten werde, antwortete Hummels: „Die Champions League wäre natürlich hoch ambitioniert, muss man sagen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten, aber ich hätte jetzt auch keine Einwände.“

Hummels ist beim portugiesischen Erstligisten unter anderem mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Thomas Müller eingestiegen. Wie der Verein am vergangenen Dienstag bekannt gab, erwarb die Gruppe, der neben Hummels und Müller auch die ehemaligen Bayern-Spieler Yann Sommer und Lucas Hernández angehören, 90 Prozent der Anteile an der Profi-Fußballabteilung.