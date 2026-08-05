Wilde Szenen vor der Kabine: Neymar eskaliert nach Pokalsieg

SID 05.08.2026 • 10:15 Uhr Neymar zieht mit Santos FC ins Viertelfinale im brasilianischen Pokal ein. Anschließend kommt es vor der Kabine zu hitzigen Szenen.

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat wiederholt die Beherrschung verloren. Wie Videos in den Sozialen Medien zeigen, lieferte sich der 34-Jährige nach dem Viertelfinal-Einzug im brasilianischen Pokal mit seinem Klub Santos FC am Dienstag beim Club do Remo (1:0) vor der Teamkabine einen verbalen Schlagabtausch mit der gegnerischen Klubführung und verhöhnte diese anschließend, indem er provokant tanzte, die Muskeln spielen ließ und sogar die Zunge rausstreckte.

Remos Präsident Antonio Carlos Texeira äußerte anschließend seine Empörung und bezeichnete Neymar, der in einem hitzigen Pokalspiel nach seiner Einwechslung den Siegtreffer von Rony (74.) vorbereitet hatte, als „Penner“. Es bleibe „das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Santos hat das nicht nötig. Und dieser Penner Neymar, der von einer Horde Kinder vergöttert wird, hat sich wie ein Clown benommen und uns dann auch noch provoziert. Wir sind selbst schuld daran, dass wir solche Typen wie ihn vergöttern“, sagte Texeira.

Schon auf dem Weg zum Spielertunnel war Neymar zuvor mit gegnerischen Fans aneinandergeraten. Diese hatten ihn das ganze Spiel mit Ausrufen wie „Vai tomar no cu“ (vergleichbar mit „Verpiss dich“) beschimpft. „Danke für die Unterstützung“, schrieb Neymar anschließend sarkastisch zu einem Video davon in seiner Instagram-Story. Zudem teilte er ein Bild aus dem Flieger mit dem Kommentar „Ziel erreicht“ sowie einem Zwinkeremoji.