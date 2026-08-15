Nächster Geldregen für den FC Bayern

Dieser Transfer wird auch den FC Bayern freuen. Nestory Irankunda wechselt vom FC Watford zu Sporting Lissabon, wie die Portugiesen am Samstag bekannt gaben.
Nächster Geldregen für Bayern
Nach Medienberichten zahlt Sporting knapp 15 Millionen Euro an Sockelablöse, inklusive Bonuszahlungen kann die Summe auf 18 Millionen anwachsen. In Lissabon unterschreibt der Australier einen Vertrag bis 2031 mit einer Ausstiegsklausel von 80 Millionen.
Für Bayern ist der Transfer deshalb so interessant, weil sich die Münchener beim Verkauf an den FC Watford im Sommer 2025 eine Weiterverkaufsbeteiligung in den Vertrag schrieben ließen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Diese soll bei knapp 40 Prozent liegen. Knapp fünf Millionen Euro der Ablöse, die Sporting nach England überwies, gehen jetzt also an den deutschen Rekordmeister.
Irankunda spielte nie für die Bayern-Profis
Der englische Zweitligist Watford macht aber dennoch ebenfalls ein ordentliches Transferplus. Der Verein hatte Irankunda im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro aus München geholt.
Im Sommer 2024 war der australische Nationalspieler von Adelaide United für 900.000 Euro zum FCB gekommen. Dort spielte er in der zweiten Mannschaft. Im folgenden Winter verliehen ihn die Bayern in die Schweiz an Grasshopper Zürich.
Im Sommer 2025 ging es für den WM-Teilnehmer nach Watford, wo er in 42 Einsätzen auf neun Scorerpunkte kam. Für die Profis des FC Bayern spielte Irankunda übrigens nie.