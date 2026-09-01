Für Uli Hoeneß (74) ist Lionel Messi „der Allergrößte“, doch sein Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft wurde laut des Bayern-Patrons auch allmählich Zeit. „Ich finde es total richtig, dass er jetzt aufhört“, sagte Hoeneß in Hamburg, wo er von der Sport Bild für seine Lebenswerk geehrt wurde: „Auf die Dauer macht es natürlich keinen Sinn, dass zehn Mann laufen müssen, damit er mitspielen kann.“
Hoeneß über Messi-Abschied: „Total richtig“
Weil der Superstar zuletzt nicht mehr so sehr für die Mannschaft gelaufen ist, sei sein Rücktritt nur folgerichtig.
Wurde 2022 Weltmeister: Lionel Messi
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Am Montag hatte Messi seine Karriere in der Nationalmannschaft für beendet erklärt. Für die Albiceleste lief der Zauberfuß in 207 Länderspielen auf, erzielte dabei 125 Tore. Höhepunkt der Messi-Ära war der Gewinn des WM-Titels 2022 in Katar, zuletzt führte der 39-Jährige Argentinien noch einmal ins Finale gegen Spanien. Das Endspiel ging 0:1 nach Verlängerung verloren, während des Turniers kam Kritik an Messi auf, dass dieser nicht mehr genügend für die Mannschaft arbeiten würde.