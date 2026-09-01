Hoeneß über Messi-Abschied: „Total richtig“

SID 01.09.2026 • 05:42 Uhr Weil der Superstar zuletzt nicht mehr so sehr für die Mannschaft gelaufen ist, sei sein Rücktritt nur folgerichtig.

Für Uli Hoeneß (74) ist Lionel Messi „der Allergrößte“, doch sein Abschied aus der argentinischen Nationalmannschaft wurde laut des Bayern-Patrons auch allmählich Zeit. „Ich finde es total richtig, dass er jetzt aufhört“, sagte Hoeneß in Hamburg, wo er von der Sport Bild für seine Lebenswerk geehrt wurde: „Auf die Dauer macht es natürlich keinen Sinn, dass zehn Mann laufen müssen, damit er mitspielen kann.“