Ajax Amsterdam holt nächsten deutschen Spieler!

SID 02.09.2026 • 11:33 Uhr Thilo Kehrer kommt für ein Jahr auf Leihbasis von der AS Monaco zum niederländischen Rekordmeister.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer setzt seine Karriere beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam fort. Wie der Verein am Mittwochmorgen bekannt gab, wechselt der 29 Jahre alte Verteidiger für ein Jahr per Leihe vom französischen Erstligisten AS Monaco nach Amsterdam.

Bei Ajax trifft Kehrer mit Torhüter Marc-André ter Stegen und Offensivspieler Julian Brandt auf zwei weitere Deutsche, die Ajax in diesem Sommer bereits verpflichtet hatte. „Ich bin froh, dass es geklappt hat und dass ich hier bin. Ich habe richtig Lust, anzufangen“, sagte Kehrer.

„Jordi musste mich nicht wirklich überzeugen“

Die Gespräche mit Cruijff hätten dabei eine zentrale Rolle gespielt: „Jordi musste mich nicht wirklich überzeugen. Er hat den Plan erklärt und erzählt, welche Erwartungen und Ambitionen es gibt – aber auch, wie das Team zusammengesetzt ist und wie der Trainer mit der Mannschaft arbeitet.“ Das habe „sehr positiv“ geklungen und ihm ein klares Bild davon gegeben, was ihn bei Ajax erwarte.

„Ich bringe meine Persönlichkeit in die Gruppe und versuche zu helfen. Ich will mich maximal einsetzen und mit dem Team erfolgreich sein“, sagte Kehrer. Auf dem Platz sei er „von Natur aus kommunikativ“ und versuche, Mitspieler zu unterstützen: „Ich spiele mit so viel Energie wie möglich und gehe die Duelle an. Ich bin dynamisch und bringe Energie mit meinem defensiven Stil.“

In den vergangenen Tagen habe Kehrer nach eigenen Angaben auch mit Torhüter Marc-André ter Stegen gesprochen. „Er hat mich gefragt, ob es eine Chance gibt, dass ich auch komme. Wir hatten gute Gespräche über Ajax und wie er es hier findet. Das war für mich wieder eine Bestätigung“, so Kehrer.

„Thilo ist ein äußerst professioneller und gereifter Spieler, der eine Fülle an Erfahrung mitbringt. Er verfügt über eine starke Mentalität und ist es gewohnt, auf höchstem Niveau unter Druck zu bestehen“, sagte Jordi Cruyff, Technischer Direktor bei Ajax: „Seine Präsenz wird zudem für einen gesunden Konkurrenzkampf in der Defensive sorgen, der entscheidend ist, um das Gleichgewicht und die Intensität innerhalb der Mannschaft zu wahren.“

Kehrer lief letztmals 2025 für Deutschland auf