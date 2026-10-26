Barca dominiert Ballon-d’Or-Gala – auch de la Fuente geehrt

Fast alle wichtigen Auszeichnungen bei der prestigeträchtigen Ehrung gehen in das Land des Weltmeisters.

Spanische Dominanz beim Ballon d’Or: Fast alle wichtigen Auszeichnungen bei der prestigeträchtigen Ehrung sind in diesem Jahr in das Land des Weltmeisters gegangen. Nationalcoach Luis de la Fuente (65) wurde am Montag in London als Trainer des Jahres ausgezeichnet, er tritt die Nachfolge seines Landsmanns Luis Enrique (Paris Saint-Germain) an.

Unter de la Fuentes Führung triumphierte die spanische Nationalmannschaft 2023 in der Nations League, bei der EM 2024 in Deutschland und bei der WM in diesem Sommer. Erst kürzlich verlängerte er seinen Vertrag bis 2032.

Yamal, López, Romeu, Coll: Barca räumt ab

In den anderen Kategorien dominierte vor allem der FC Barcelona. Lamine Yamal (19) gewann zum dritten Mal in Folge die Kopa-Trophäe als bester junger Spieler – obwohl er sie seinem Teamkollegen Pau Cubarsi gegönnt hätte. „Er spielt schon lange auf einem hervorragenden Niveau“, sagte Yamal.

Barca-Angreiferin Vicky López (20) gewann erneut bei den Frauen. Ihr Trainer Pere Romeu (32), der mit Barcelona das Quadrupel aus Meisterschaft, Pokal, Supercup und Champions League geholt hatte, erhielt die Auszeichnung als Coach des Jahres bei den Frauenteams. Auch Barcas Cata Coll wurde in London als beste Torhüterin geehrt. Bei den Männern gewann Spaniens Nationalkeeper Unai Simón (Athletic Bilbao).