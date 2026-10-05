Hier läuft Messis Argentinien-Abschied im Stream

Superstar Lionel Messi läuft in der Nacht auf Mittwoch ein letztes Mal für die Albiceleste auf.

Fußballfans in Deutschland können das Abschiedsspiel von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft bei Sportdigital verfolgen. Der Sender überträgt das Duell mit Benin in der Nacht auf Mittwoch (01.00 Uhr MESZ) live.

Messi, der am Freitag in Buenos Aires zur Nationalmannschaft stieß und am Sonntag gegen Burkina Faso (7:0) noch nicht zum Einsatz kam, wird sein 208. und letztes Länderspiel für Argentinien im Stadion Estadio Monumental in Buenos Aires bestreiten. Seit seinem Debüt 2005 erzielte der 39-Jährige 125 Tore, bereitete 68 Treffer vor und geht als Rekordnationalspieler und Rekordtorschütze.