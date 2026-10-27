Toni Kroos zum Ballon d’Or: „Ohne die WM hätte er sehr gute Chancen gehabt“

Toni Kroos sieht in Harry Kane einen verdienten Gewinner des Ballon d'Or. Ohne die WM hätte er aber einen anderen Spieler vorne gesehen.

Hat Harry Kane den Ballon d’Or verdient oder nicht? Geht es nach Toni Kroos, war die diesjährige Wahl „so offen wie nie“ – besonders weil die zurückliegende WM einen großen Einfluss auf das Ergebnis hatte.

„Keiner hat irgendwie alles gewonnen. Und im WM-Jahr ist es sowieso noch mal spezieller. Da bekommt die WM eine große Gewichtung. Wenn man nur die Saison nimmt, hätte ich einen Kvaratskhelia super interessant gefunden. Das wäre mein Call gewesen. Das war in meinen Augen der beste Spieler der besten Mannschaft Europas“, sagte Kroos im Podcast „Einfach mal Luppen“.

Toni Kroos teilt seine Gedanken zum Ballon d’Or Toni Kroos teilt seine Gedanken zum Ballon d’Or © IMAGO/ZUMA Press

Khvicha Kvaratskhelia hatte mit Paris Saint-Germain in der vergangenen Saison das Triple gewonnen, wobei er vor allem im Halbfinale der Champions League gegen den FC Bayern maßgeblich zum Einzug ins Endspiel beitrug.

Da sich Georgien jedoch nicht für die WM qualifizierte, fehlte er beim prestigeträchtigen Turnier in Nordamerika. Aus Sicht von Kroos ist er deswegen „chancenlos“ gewesen.

Kroos: „Dann bist du chancenlos“

„Und trotzdem ist er am Ende auf sechs gelandet, was für mich ein Zeichen ist, dass er ohne WM sehr gute Chancen gehabt hätte, weil alle, die vor ihm waren, einen großen Impact bei der WM hatten“, erklärte der Weltmeister von 2014 weiter.

Die These des 36-Jährigen: „Wenn Mbappé keine WM gehabt hätte, wäre er nicht unter den Top 5 gewesen. Und auch ein Lamine hätte es ohne WM-Titel schwer gehabt, unter den Top 5 zu sein.“

DEINE MEINUNG

Und was unterscheidet die beiden vom Gewinner Kane? „Er ist der Einzige, der im Vorfeld keine Kampagne gestartet hat“, sagte Kroos.

Yamal war mit Spanien Weltmeister geworden. Kane und Mbappé begegneten sich im Spiel um Platz drei – mit dem besseren Ende für den Engländer.