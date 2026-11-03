Aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region soll das Turnier später stattfinden. Am Austragungsort Saudi-Arabien wird festgehalten.

Die Asien-Meisterschaft in Saudi-Arabien ist aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region verschoben worden.

Wie die Asiatische Fußball-Konföderation (AFC) mitteilte, werde das Turnier nun vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 ausgetragen – und damit fast ein Jahr später als ursprünglich geplant (7. Januar bis 5. Februar 2027). Am Austragungsort hielt die AFC zunächst fest.

Neuer Termin wurde der FIFA vorgelegt

Es seien „außergewöhnliche Umstände eingetreten, die die Organisation und Durchführung des Wettbewerbs gemäß des ursprünglichen Zeitplans unmöglich machen“, teilte die AFC mit und nannte vor allem „erhebliche logistische Schwierigkeiten und Reiseeinschränkungen“ als weitere Gründe. Der neue Termin sei der FIFA zur Genehmigung vorgelegt worden.

Zuvor waren bereits andere in Saudi-Arabien geplante Events verlegt worden, wie der „Six Kings Slam“ der besten Tennisspieler. Die traditionsreiche Rallye Dakar unter anderem wird statt im Wüstenstaat in Portugal und Marokko stattfinden.