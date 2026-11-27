Robert Klauß führt mit DAC Dunajska Streda die slowakische Liga an. Im Interview spricht er über die Sehnsucht nach dem Titel, prägende Weggefährten wie Julian Nagelsmann - und seine legendäre Pressekonferenz in Nürnberg.

Robert Klauß führt mit DAC Dunajska Streda die slowakische Liga an. Nach 15 Spielen ist seine Mannschaft ungeschlagen und hat zehn Punkte Vorsprung. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht der 41-Jährige über die Chance auf den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, seine Fehler in Nürnberg sowie Wien und einen Scherz von Jürgen Klopp auf Kosten von Julian Nagelsmann.

SPORT1: 15 Ligaspiele, 13 Siege, zwei Unentschieden, keine einzige Niederlage. Dazu 45 erzielte Tore und nur neun Gegentreffer. Sie führen die slowakische Liga mit zehn Punkten Vorsprung an. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Robert Klauß: Ich tue mich ein bisschen schwer damit, über Erfolgsgeheimnisse zu sprechen, weil wir ja noch nichts gewonnen haben. Natürlich ist das bisher gut, aber es steckt eigentlich nichts Besonderes dahinter. Die Dinge, die wir machen, machen wir mit extremer Beharrlichkeit und Konsequenz. Das zeichnet uns im Moment aus. Und die Mannschaft hat ein unglaublich gutes Gespür dafür, füreinander da zu sein. Wir haben einen unglaublichen Zusammenhalt.

Robert Klauß fährt als Trainer in der Slowakei aktuell gute Resultate ein Robert Klauß fährt als Trainer in der Slowakei aktuell gute Resultate ein © IMAGO/Eibner Europa

SPORT1: Was macht diesen Zusammenhalt so besonders?

Klauß: Man muss bedenken, dass wir 17 Nationalitäten im Kader haben. Das habe ich so noch nie erlebt. Wie sich alle einbringen, sich gegenseitig Dinge gönnen, sich füreinander freuen, ihre Rollen akzeptieren und uneigennützig sind – das ist unglaublich schön. Wir haben so wenig Ego in der Mannschaft. Das macht es einem Trainer natürlich einfacher, mit der gesamten Mannschaft in dieser Klarheit zu arbeiten, als wenn man auf verschiedene Egos Rücksicht nehmen müsste.

DEINE MEINUNG

SPORT1: Sie waren in Nürnberg und Wien bei zwei Traditionsvereinen tätig, bei denen jeder Rückschlag schnell große Diskussionen auslösen kann. Ist Dunajska Streda für Sie auch deshalb ein besonderer Ort, weil Sie hier freier und unbeschwerter arbeiten können?

Klauß: Ich glaube, im Fußball ist es immer schwierig, frei und unbeschwert zu sein. Man hat überall Druck und macht sich selbst Druck. Der Unterschied ist, dass wir hier etwas losgelöster und unabhängiger von äußeren Einflüssen arbeiten können. Wir können uns viel mehr mit dem beschäftigen, was uns eigentlich ausmacht: der wirklichen Arbeit mit der Mannschaft. Meine ganze Energie fließt in diese Mannschaft hinein. Ich muss keine Strukturen im Verein entwickeln, keinen Umbruch bewältigen, keine Konflikte lösen. Ich kann meine ganze Energie in die Frage stecken: Wie schaffe ich es, die Mannschaft und jeden einzelnen Spieler jeden Tag besser zu machen?

SPORT1: Das klingt fast wie ein kleines Schlaraffenland für einen Trainer.

Klauß: Was die reine Trainerarbeit betrifft, ja. Natürlich haben auch wir Dinge, mit denen wir kämpfen. Wir haben beispielsweise noch nicht die Zuschauerresonanz, die wir uns wünschen. Wir würden uns freuen, wenn unser Stadion öfter ausverkauft wäre.

Titel-Sehnsucht bei Dunajska Streda und Klauß

SPORT1: Ihr Verein wartet noch immer auf seinen ersten Meistertitel. Die Sehnsucht in der Stadt und der gesamten Region ist riesig. War genau diese Herausforderung für Sie ein entscheidender Anreiz, nach Dunajska Streda zu kommen?

Klauß: Das hat mich schon sehr gereizt. Natürlich waren auch die Nähe zu Wien, das professionell geführte Umfeld, die tollen Trainingsbedingungen und der gute Kader wichtige Gründe. Aber was mich richtig gekitzelt hat, war die Chance und die Herausforderung, hier etwas Historisches zu schaffen. Wir merken, dass dieser Verein, diese Stadt und die gesamte Region eine unglaubliche Sehnsucht nach dem ersten Titel haben. Das spürt man an allen Ecken und Enden. Das ist für uns schon auch ein Auftrag, den wir erfüllen wollen.

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SPORT1: Wenn Sie mit Dunajska Streda tatsächlich Meister werden sollten, wäre das der bislang größte Erfolg Ihrer Trainerkarriere?

Klauß: Zunächst einmal ist das eine hypothetische Frage. Wir haben gerade etwas mehr als ein Drittel der Saison gespielt. Schwierige Zeiten werden sicherlich noch kommen. Im Moment läuft alles gut, aber wahrscheinlich werden wir nicht die ganze Saison so problemlos durchkommen wie bisher.

SPORT1: Aber wenn es tatsächlich klappen sollte?

Klauß: Dann wäre das definitiv das Schönste, was ich bisher erleben durfte. Denn nichts ersetzt einen Titel. Das sind Momente, die man nie vergisst. Ich habe es bisher als Trainer im Profifußball noch nicht erleben dürfen, einen Titel zu gewinnen. Und das will ich natürlich unbedingt erleben.

SPORT1: Bei Rapid Wien mussten Sie eine Woche nach dem Aus im Viertelfinale der Conference League gehen. Welche Fehler gestehen Sie sich heute ein?

Klauß: Ich finde, dass es in Wien im Nachhinein schade war, weil wir uns mitten in einem Entwicklungsprozess befanden, der noch nicht abgeschlossen war. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich keine Fehler gemacht habe. Natürlich habe ich Fehler gemacht. Die gehören zu einem solchen Prozess und zur eigenen Entwicklung dazu. Es gibt definitiv Dinge, die ich heute anders machen würde, sowohl in Nürnberg als auch in Wien.

SPORT1: Welche Unterschiede gab es zwischen diesen beiden Stationen?

Klauß: Nürnberg war meine erste Cheftrainerstation. Es gab extrem viel Unruhe, einen Umbruch, teilweise chaotische Zustände. Da musste man unglaublich viel machen, ausprobieren und entwickeln. In Wien war ich schon viel gesetzter und habe viele Dinge bewusster gemacht.

SPORT1: Was genau würden Sie heute anders machen?

Klauß: Ich würde klarer und direkter kommunizieren, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und zwar gegenüber den jeweiligen Personen, die es betrifft, sowohl Spielern als auch Vorgesetzten. Ich würde offener und transparenter kommunizieren.

Robert Klauß (li.) als FC Nürnberg-Coach mit Julian Nagelsmann bei einem Interview in der Saison 2020/21 Robert Klauß (li.) als FC Nürnberg-Coach mit Julian Nagelsmann bei einem Interview in der Saison 2020/21 © IMAGO/Zink

Klauß über Rangnick, Nagelsmann und Klopp

SPORT1: Sie haben bei RB Leipzig mit Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann zusammengearbeitet, zwei der prägendsten deutschen Trainer der vergangenen Jahre. Was haben Sie von den beiden übernommen?

Klauß: Bei Ralf ist beeindruckend, dass er immer auf der Suche nach der besten Lösung ist. Er gibt sich nicht mit der zweitbesten Lösung oder mit Kompromissen zufrieden. Wenn derjenige, der etwas tun soll, es nicht kann, dann muss es eben ein anderer machen, der es besser kann. Das kann manchmal hart sein. Aber es ist ein Anspruch, den er hat, den er auch auf uns übertragen hat und der letztlich zum Erfolg führt.

SPORT1: Und was hat Sie an Julian Nagelsmann besonders beeindruckt?

Klauß: Wie schnell er denken kann. Er kann extrem schnell Zusammenhänge erkennen, Dinge durchdenken und formulieren. Das war für mich gut zu sehen, weil ich dadurch selbst herausgefordert wurde, schneller zu denken und mitzukommen. Das hat mich sehr beeindruckt.

SPORT1: Julian Nagelsmann hat nach der WM viel Kritik einstecken müssen. Zeitweise entstand der Eindruck, dass aus dem einst gefeierten Trainer innerhalb relativ kurzer Zeit ein Alleinschuldiger geworden war. Wie haben Sie das erlebt?

Klauß: Natürlich ist Mitleid immer blöd. Mitleid will niemand. Aber ich fand es einfach schade, dass diese ganze Weltmeisterschaft schon vor Beginn in vielen Bereichen keine positive Stimmung transportiert hat. Julian war natürlich mittendrin und auch ein Teil davon. Aber er ist ja nicht derjenige, der das alles alleine hinbekommen kann. Wie im Vereinsfußball ist am Ende der Trainer das schwächste Glied. Er steht dann als Alleinschuldiger da, weil er letztlich der Einzige ist, der seinen Job verliert.

SPORT1: Bei der Übertragung des WM-Eröffnungsspiels sagte Jürgen Klopp bei MagentaTV: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch. Noch.“ Wie kam der Spruch bei Ihnen an?

Klauß: Da muss ich sagen, dass Julian mir leidgetan hat. Da wurden auf seine Kosten Witze gemacht. Und das hat kein Trainer verdient, der in der Öffentlichkeit seinen Mann steht und Rede und Antwort gibt.

Klauß‘ legendäre Pressekonferenz

SPORT1: Unvergessen ist Ihre legendäre Pressekonferenz in Nürnberg im Februar 2021, in der Sie über asymmetrische Linksverteidiger und den ballfernen Zehner gesprochen haben. Die einen waren begeistert, die anderen verstanden nur Bahnhof. Heute hat dieser Auftritt längst Kultstatus. Steckt in Ihnen noch immer derselbe Taktik-Nerd wie damals? Und können Sie inzwischen selbst darüber schmunzeln?

Klauß: Ja, ich kann darüber super schmunzeln. Das gehört einfach dazu. Ich würde es heute allerdings nicht mehr machen, weil ich keine Lust auf das Echo hinterher habe. Erstens rückt das mich in den Mittelpunkt, was ich überhaupt nicht möchte. Ich will, dass die Mannschaft im Mittelpunkt steht und nicht ich. Und zweitens muss ich hinterher Interviews geben und Dinge einordnen. Das kostet Zeit und Energie. Deshalb würde ich das nicht mehr so machen.

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SPORT1: Stört es Sie, dass diese Pressekonferenz noch immer mit Ihrem Namen verbunden wird?

Klauß: Es ist nicht so, dass mich das beschäftigt. Aber ich finde es unnötig, dass viele Menschen mit meinem Namen als Erstes diese Pressekonferenz verbinden. Das ist mittlerweile mehr als fünf Jahre her. Danach habe ich mit Rapid Wien das Viertelfinale der Conference League erreicht und stehe jetzt mit meiner Mannschaft in der Slowakei an der Tabellenspitze. Ich habe seitdem wahrscheinlich tausendmal mit Medien gesprochen. Trotzdem wird diese eine Geschichte immer wieder hervorgeholt. Das gehört natürlich zur Medienlandschaft, und ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Aber ich würde mir wünschen, dass sich Menschen regelmäßig ein neues Bild von Personen machen, bevor sie über sie urteilen. Dass man miteinander spricht, bevor man übereinander redet.

SPORT1: Trainer müssen ständig Stärke, Überzeugung und Sicherheit ausstrahlen, selbst wenn sie innerlich zweifeln. Wann haben Sie zuletzt an einer Entscheidung gezweifelt? Und wie gehen Sie damit um, dass Sie nach außen trotzdem allen anderen Orientierung geben müssen?

Klauß: Ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen einem Spieler und einem Cheftrainer, zwischen einem Co-Trainer und einem Cheftrainer oder zwischen einem normalen Mitarbeiter im Fußball und einem Cheftrainer. Man muss das können und auch wollen. Man ist immer derjenige, der den Anker bildet. Egal, was passiert, ob man gewinnt oder verliert. Man ist das Regulativ, gibt den Weg vor und strahlt Energie aus. Man muss sich bewusst sein, ob man das kann und ob man das überhaupt möchte.

SPORT1: Und die Zweifel an eigenen Entscheidungen?

Klauß: Ich würde das nicht unbedingt Zweifel nennen. Bei jeder Entscheidung schwingt eine leichte Unsicherheit mit. Wenn man die nicht hat, fühlt man sich zu sicher. Man muss sich immer fragen: Habe ich alles bedacht? Habe ich vielleicht etwas übersehen? Ohne dabei hektisch oder nervös zu werden. Aber man braucht immer eine gewisse Aufmerksamkeit dafür, dass man auch falsch liegen könnte. Das muss man sich als Trainer bewahren. Sonst wird man zu unkritisch mit sich selbst.

SPORT1: Welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben?

Klauß: Ich würde ihm raten: Geh mehr auf Menschen zu, sei offener und empathischer.

SPORT1: Und welchen Fehler würden Sie ihm gerne ersparen?

Klauß: (lacht) Gar keinen. Er soll jeden Fehler machen und daraus lernen.

SPORT1: Wenn Sie eines Tages auf Ihre Trainerkarriere zurückblicken: Was sollen Ihre Spieler dann über Robert Klauß sagen?

Klauß: Sie sollen sagen, dass ich für sie in der Situation, in der sie gerade waren, der beste Trainer war. Und dass ich immer für sie da war.