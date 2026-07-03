Diese Klopp-Aussage über Nagelsmann erscheint in einem neuen Licht

SPORT1 03.07.2026 • 10:40 Uhr Mit seiner "Noch"-Aussage über Julian Nagelsmann hatte Jürgen Klopp für Aufsehen gesorgt. Jetzt wirken die Worte fast schon prophetisch.

Damals hatte Klopp im WM‑Studio gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch.“ Der neben Klopp stehende Thomas Müller hatte daraufhin unter Gelächter entgegnet: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“

Klopp erklärt „Noch“-Aussage

Jetzt, da Nagelsmann tatsächlich seinen Rücktritt erklären und zukünftig nicht mehr für die DFB-Aufstellung verantwortlich sein wird, wirkt Klopps Satz wie eine beinahe prophetische Spitze.

Klopp selbst hatte sich später im direkten Gespräch mit Nagelsmann live im TV entschuldigt und von seinem „Unwort des Jahres“ gesprochen, das ihm „flapsig rausgerutscht“ sei: „Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und wir waren im Fernsehen.“