Diese Klopp-Aussage über Nagelsmann erscheint in einem neuen Licht

Jürgen Klopps flapsige „Noch“-Aussage über Julian Nagelsmann bei MagentaTV zu WM-Beginn erscheint nach dem Rücktritt des Bundestrainers in einem neuen Licht.
Klopps Aussage in einem neuen Licht
Damals hatte Klopp im WM‑Studio gesagt: „Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch.“ Der neben Klopp stehende Thomas Müller hatte daraufhin unter Gelächter entgegnet: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“
Klopps Bemerkung wurde daraufhin scharf kritisiert. Im FIROCKX.ONE WM Doppelpass auf SPORT1 sprachen Andreas Möller und Stefan Effenberg von einer Respektlosigkeit und einem „No-Go“.
Klopp erklärt „Noch“-Aussage
Jetzt, da Nagelsmann tatsächlich seinen Rücktritt erklären und zukünftig nicht mehr für die DFB-Aufstellung verantwortlich sein wird, wirkt Klopps Satz wie eine beinahe prophetische Spitze.
Klopp selbst hatte sich später im direkten Gespräch mit Nagelsmann live im TV entschuldigt und von seinem „Unwort des Jahres“ gesprochen, das ihm „flapsig rausgerutscht“ sei: „Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können, aber es war schon zu spät und wir waren im Fernsehen.“
Für Nagelsmann war die Sache damals schnell abgehakt – doch im Rückblick bekommt Klopps Spruch eine neue Dimension, die die Diskussion um seine mögliche Zukunft beim DFB zusätzlich anheizt.