Copa del Rey: Barca feiert Dembélé! "Wie ein Dolch"

Auch beim Viertelfinalsieg in der Copa del Rey am Mittwochabend war der Franzose mit all seiner Finesse der alles überragende Mann und krönte seine Leistung in der 52. Spielminute mit dem entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand gegen Real Sociedad San Sebastián. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)