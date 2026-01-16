Maximilian Huber 16.01.2026 • 11:45 Uhr Marc-André ter Stegen spielt in den Planungen von Cheftrainer Hansi Flick keine Rolle mehr. Das wird im Achtelfinale der Copa del Rey erneut deutlich.

Barca-Cheftrainer Hansi Flick hat am Donnerstagabend erneut klargemacht, dass Marc-André ter Stegen in seinen Planungen keine Rolle mehr spielt.

Flick setzte im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Racing Santander (2:0) wie gewohnt auf Stammkeeper Joan Garcia, der die Katalanen kurz vor dem Abpfiff vor einer Verlängerung bewahrte. Ter Stegen saß über die gesamte Spieldauer auf der Ersatzbank, im Sechzehntelfinale des Pokalwettbewerbs hatte der Deutsche gegen Guadalajara noch im Tor gestanden.

Bezüglich ter Stegens blieb sich Flick treu. „Es ist nur ein Spiel“, hatte der ehemalige Bayern-Trainer Mitte Dezember gesagt, nachdem ter Stegen gegen Guadalajara sein Comeback nach monatelanger Ausfallzeit gefeiert hatte.

Presse urteilt: „Schlag für ter Stegen“

Flicks Botschaft an den potenziellen deutschen WM-Torhüter scheint endgültig zu sein. Nicht einmal im spanischen Pokal kommt ter Stegen zum Zug - obwohl der FC Barcelona erst am Sonntag noch im entfernten Saudi-Arabien die Supercopa gewonnen hatte und Reisestrapazen bewältigen musste. „Schlag für ter Stegen“ titelte die in Madrid ansässige Tageszeitung As.

Der Deutsche wurde vor Beginn der laufenden Saison zur Nummer drei degradiert. Seit geraumer Zeit steht eine Leihe zum FC Girona im Raum, um die nötige Spielpraxis für eine mögliche WM-Teilnahme sammeln zu können.