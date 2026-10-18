Ajax gewinnt beim FC Groningen 5:2. Julian Brandt und Jorthy Mokio treffen jeweils doppelt.

Auch dank einer überragenden Leistung von Julian Brandt hat sich Ajax Amsterdam beim FC Groningen mit 5:2 durchgesetzt.

Brandt und auch sein Mitspieler Jorthy Mokio trafen jeweils doppelt, Aaron Bouwman erzielte den weiteren Treffer für die Mannschaft von Míchel Sánchez.

Durch den Erfolg kletterte Ajax auf den in der Eredivisie. Der Rückstand auf Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam beträgt fünf Punkte.

Eredivisie: Brandt schon mit sechs Ligatoren

Die Gäste bestimmten die Anfangsphase, ließen aber zunächst einen Elfmeter liegen: Davy Klaassen scheiterte nach einem Foul von Etienne Vaessen am Groningen-Keeper. Auf der Gegenseite überprüfte Schiedsrichter Dennis Higler nach VAR-Hinweis ein Duell zwischen Klaassen und Brynjolfur Willumsson, entschied sich nach dem Gang zum Monitor jedoch gegen Strafstoß.

Dann kam der erste Streich von Brandt, der Ajax in der 27. Minute nach Ballgewinn von Owen Wijndal in Führung brachte. Zehn Minuten später staubte Bouwman zum 2:0-Pausenstand ab.

Willumsson verkürzte kurz nach Wiederbeginn, ehe Ajax rasch antwortete. Ein Treffer von Klaassen wurde wegen einer Abseitsstellung von Oscar Gloukh noch aberkannt, dann schnürte Brandt mit dem 3:1 seinen Doppelpack – sein bereits sechster Ligatreffer.

Ter Stegen patzt erst und hält dann Elfmeter

Mokio machte mit seinen Toren zum 4:1 und 5:1 alles klar, bevor Thom van Bergen nach einem Fehler von Marc-André ter Stegen noch das zweite Groningen-Tor erzielte.

In der Nachspielzeit machte ter Stegen seinen Fehler indirekt wieder gut und parierte einen Foulelfmeter von Van Bergen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.