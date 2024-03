Ex-Schalke-Profi sorgt für Pokal-Überraschung

Wahnsinn im FA Cup! Der Zweitligist Coventry City hat im Viertelfinale den Erstligisten Wolverhampton Wanderers dank zweier Treffer in der Schlussphase aus dem Pokal geschmissen. Den Siegtreffer zum 3:2 (0:0) erzielte der Ex-Spieler des FC Schalke 04 Haji Wright in der zehnten Minute der Nachspielzeit.

Der ehemalige englische Nationalspieler Leon Osman bezeichnete den Comeback-Sieg von Coventry als eines der besten FA-Cup-Spiele aller Zeiten. „Wir haben eines der besten FA-Cup-Viertelfinals erlebt, das ich je gesehen habe“, sagte Osman bei BBC Radio 5 Live. „Es war ein herausragendes Fußballspiel.“

„Es ist fantastisch, es nach Wembley zu schaffen, und es wird für uns alle ein großer Spaß sein. Hoffentlich können wir es genießen und dann wieder an die Arbeit gehen“, sagte Siegtorschütze Wright nach dem Weiterkommen bei ITV. Die Halbfinals werden im legendären Wembley Stadion in London ausgetragen. Auf wen Coventry trifft, steht noch nicht fest.

„Wir wollen den ganzen Weg gehen“

„Wir haben eine Menge Qualität in unserer Mannschaft, und solange wir an uns glauben und es weiter versuchen, können wir unsere Chancen nutzen“, so Wright. Sein Mitspieler Ellis Simms meinte nach dem Spiel: „Es wird ein großartiges Ereignis, in Wembley zu spielen. Wir wollen den ganzen Weg gehen. Die nächste Runde wird gegen ein Spitzenteam aus der Premier League sehr schwer, aber wir werden alles geben und mit vollem Einsatz spielen.“

Coventry mit zwei Treffern in der Nachspielzeit

Nachdem sich Coventry und die Wolves torlos in die Halbzeit verabschiedet hatten, ging der Underdog durch Simms in der 53. Minute in Führung. 30 Minuten hielt die Vorsprung, ehe die Partie ganz wild wurde. In der 83. Minute glich Wolverhampton in Person von Rayan Ait Nouri aus. Nur fünf Zeigerumdrehungen später drehten die Hausherren das Spiel und Hugo Bueno das 2:1 erzielte (88.).