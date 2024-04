FA Cup: Wer zieht ins FA-Cup-Finale ein? Manchester City vs. FC Chelsea LIVE im TV, Stream und Ticker

Der FA Cup biegt auf die Zielgerade ein! Am Wochenende stehen die beiden Halbfinals im ältesten Fußball-Pokalwettbewerb der Welt an - und zwischen Manchester City und dem FC Chelsea kommt es zu einem richtigen Kracher.

Um 18:15 Uhr treffen die beiden englischen Schwergewichte im Etihad Stadium aufeinander, um den ersten Finalteilnehmer zu ermitteln. Am Sonntag empfängt im zweiten Halbfinale Zweitligist Coventry City den englischen Rekordmeister Manchester United (16.30 Uhr).

Somit könnte es im Endspiel zu einer Neuauflage des letztjährigen Finals kommen, welches City mit 2:1 gegen Stadtrivale United entscheiden konnte. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion wird am 25. Mai stattfinden.

In der Liga trafen City und Chelsea bereits zweimal aufeinander, beide Duelle endeten mit einem Remis. In der vergangenen Saison gastierte Chelsea ebenfalls im Rahmen des FA Cups im Etihad Stadium zu Manchester, City warf die Blues in Runde drei mit einem souveränen 4:0-Sieg aus dem Wettbewerb.