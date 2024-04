Dank starkem Ortega: Manchester City erneut im FA-Cup-Finale

Manchester City hat die Champions-League-Enttäuschung abgeschüttelt und erneut das Finale des englischen FA Cups erreicht. Auch dank des deutschen Torhüters Stefan Ortega setzte sich der Titelverteidiger von Teammanager Pep Guardiola drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Königsklasse mit 1:0 (0:0) gegen den FC Chelsea durch.

Doch Guardiola kritisierte die Ansetzung und fand deutliche Worte. „Es ist inakzeptabel, uns heute spielen zu lassen“, echauffierte sich Guardiola bei der BBC. „Es ist unmöglich wegen der Gesundheit der Spieler. Das ist inakzeptabel! 120 Minuten, die Emotionen in Madrid, die Art und Weise wie wir verlieren - ganz ehrlich. Ich weiß, das das (der FA Cup, Anm.d.Red.) etwas Besonderes ist, aber es geht um die Gesundheit der Spieler. Ich weiß nicht, wie wir heute überlebt haben.“

Guardiola: „Bin so traurig. Bin so niedergeschlagen“

Auf die Frage, ob er seine Kritik auch offiziell beim Verband geäußert habe, meinte Guardiola: „Glauben Sie, dass Forderungen irgendetwas ändern werden? Das einzige, was in meiner Macht steht, ist, dass ich mich hier äußere.“

Seinen Spielern habe Guardiola gesagt, dass sie nicht gegen ihre Gefühle ankämpfen sollen. „Wenn ihr traurig seid, dann seid ihr traurig. Wenn ihr enttäuscht seid, seid ihr enttäuscht. Ich bin traurig. Ich bin so niedergeschlagen. Wir haben außergewöhnlich gespielt. Ich habe gesagt, wenn ihr traurig seid, dann spielt mit eurer Traurigkeit.“

Im Tor bot Guardiola - anders als zuletzt auf internationaler Bühne - Ortega von Anfang an ran - und überzeugte im Halbfinale des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt mit mehreren starken Paraden.

Silvas später Siegtreffer erlöst ManCity

Bernardo Silva (84.) erzielte spät den entscheidenden Treffer für die Citizens, die sich zudem Hoffnungen auf die Meisterschaft in der Premier League machen. Ob es am 25. Mai im Londoner Wembley-Stadion zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Manchester United kommt, entscheidet sich am Sonntag. Citys Stadtrivale trifft im zweiten Halbfinale auf den Zweitligisten Coventry City (16.30 Uhr).