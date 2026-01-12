Erst Traumtor - und dann das: Ex-Bundesliga-Star sorgt für Entsetzen

Julius Schamburg 12.01.2026 • 22:44 Uhr Dominik Szoboszlai trifft im FA Cup erst traumhaft und sorgt dann für Entsetzen. Was der ehemalige Bundesliga-Profi sich dabei nur gedacht hat?

Zwischen Genie und Wahnsinn! Liverpool-Star Dominik Szoboszlai hat im FA Cup gegen den FC Barnsley (Endstand: 4:1) erst ein Traumtor erzielt - und dann ein Gegentor quasi im Alleingang verschuldet.

In der neunten Minute erzielte Szoboszlai einen spektakulären Treffer: Der Ex-Leipziger wuchtete den Ball aus der zweiten Reihe unhaltbar in den linken oberen Winkel.

FA Cup: Traumtor sorgt für Begeisterung

„Das ist super! Dominik Szoboszlai. Nebenberuf Hämmerer. Das hier setzt der ganzen Saison eine Krone auf. Wow“, war DAZN-Kommentator Uli Hebel begeistert.

Doch es sollte nicht lange dauern, bis Szoboszlai einen Total-Aussetzer hatte. Nach einem Dribbling im eigenen Sechzehner, versuchte sich der Ungar in einem Hacken-Pass, der allerdings völlig missglückte und genau vor den Füßen von Barnsleys Adam Phillips landete.

Dieser musste nur noch zum zwischenzeitlichen 1:2 einschieben (40.). Zuvor hatte Jeremie Frimpong für Liverpool getroffen (36.). Beim Gegentor war in der englischen Presse mehrfach von einem „Geschenk“ die Rede.

Experten-Kritik nach Aussetzer: „Was denkt er sich dabei?“

Die Experten gingen hart mit Szoboszlai ins Gericht. „Ich weiß nicht, was Szoboszlai sich dabei gedacht hat. Er versucht, ihn mit der Hacke zu spielen! Was denkt er sich dabei? Das ist unglaublich. Absolut unglaublich. Ich glaube, ich habe noch nie einen Spieler dieser Qualität gesehen, der so etwas in einem Bereich des Spielfeldes macht, in dem man nicht einmal daran denken sollte. Ich bin fassungslos“, wurde Ex-Rangers-Stürmer Ally McCoist bei TNT Sports deutlich.

„Es war ein arroganter Fehler, was nicht schön ist. Es gibt niemals einen Grund, in seinem Strafraum einen Hackentrick zu versuchen. Ich weiß nicht, warum er das versucht hat“, wunderte sich der ehemalige englische Nationalspieler Joleon Lescott.

FC Liverpool: Florian Wirtz trifft entscheidend

Auch der frühere Liverpool-Stürmer Steve McManaman war entsetzt: „Das gefällt mir überhaupt nicht von Szoboszlai. Gegen Arsenal oder Manchester City würde man so etwas niemals machen. Warum er das gegen Barnsley macht, werde ich nie verstehen. Das hat mir nicht gefallen.“

Nach dem Gegentor tat sich Liverpool zunehmend schwer. Aber der eingewechselte Florian Wirtz traf in der Schlussphase zum 3:1 (84.). Hugo Ekitiké, ebenfalls eingewechselt, machte nach Vorlage von Wirtz schließlich den Deckel drauf (90.+4).