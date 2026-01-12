FA Cup: Wirtz fehlt in Liverpools Startelf

Florian Wirtz muss im FA Cup zunächst zuschauen. Der deutsche Nationalspieler fehlt beim Pokalspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barnsley in der Startelf der Reds.
Wirtz muss zuschauen
Nach sechs Einsätzen von Beginn an in Serie sitzt Wirtz erstmals nur auf der Bank. Auch der formstarke Hugo Ekitiké steht nicht in der Startelf von Arne Slot.
FA Cup: Liverpool - Barnsley, die offiziellen Aufstellungen:
Liverpool: Mamardashvili - Frimpong, Gomez, van Dijk, Robertson - Jones, Mac Allister - Ngumoha, Szoboszlai, Gakpo - Chiesa
Barnsley: Cooper - O‘Keeffe, Shepherd, de Gevigney, Ogbeta - Phillips, Bland - Yoganathan, Keillor-Dunn, Watson - Cleary
FC Liverpool: Wirtz mit aufsteigender Form
Beim letzten Pokalspiel, der 0:3-Niederlage in der EFL Trophy gegen Crystal Palace, war Wirtz gar nicht erst im Kader gestanden.
Zuletzt fand der Deutsche immer besser zu seiner Form und erzielte gegen die Wolverhampton Wanderers (2:1) und den FC Fulham (2:2) seine ersten beiden Premier-League-Treffer.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach