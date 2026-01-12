FA Cup: Wirtz fehlt in Liverpools Startelf

Julius Schamburg 12.01.2026 • 20:39 Uhr Arne Slot verzichtet im FA Cup zunächst auf Florian Wirtz. Auch ein Ex-Eintracht-Star fehlt in der Startelf von Liverpool.

Florian Wirtz muss im FA Cup zunächst zuschauen. Der deutsche Nationalspieler fehlt beim Pokalspiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Barnsley in der Startelf der Reds.

Nach sechs Einsätzen von Beginn an in Serie sitzt Wirtz erstmals nur auf der Bank. Auch der formstarke Hugo Ekitiké steht nicht in der Startelf von Arne Slot.

FA Cup: Liverpool - Barnsley, die offiziellen Aufstellungen:

Liverpool: Mamardashvili - Frimpong, Gomez, van Dijk, Robertson - Jones, Mac Allister - Ngumoha, Szoboszlai, Gakpo - Chiesa

Barnsley: Cooper - O‘Keeffe, Shepherd, de Gevigney, Ogbeta - Phillips, Bland - Yoganathan, Keillor-Dunn, Watson - Cleary

FC Liverpool: Wirtz mit aufsteigender Form

Beim letzten Pokalspiel, der 0:3-Niederlage in der EFL Trophy gegen Crystal Palace, war Wirtz gar nicht erst im Kader gestanden.