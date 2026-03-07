FA Cup: Arsenal-Duo schreibt Geschichte

Vincent Wuttke 07.03.2026 • 14:05 Uhr Bei Arsenal dürfen im FA-Cup gleich zwei 16-Jährige beginnen. Das gab es noch nie.

Das Achtelfinale im FA-Cup bei Mansfield Town ist für Arsenal eine Pflichtaufgabe - und doch schreiben die Gunners beim Drittligisten Geschichte.

Denn mit Max Dowman und Marli Salmon bot Trainer Mikel Arteta gleich zwei 16-Jährige in der Startelf auf. Das gab es bei einem Verein aus der Premier League wettbewerbsübergreifend noch nie.

Dowman begann im offensiven Mittelfeld und durfte in seiner jungen Karriere bereits zum zweiten Mal von Beginn an sein Talent zeigen. Bereits im League Cup gegen Brighton im vergangenen Oktober hatte er sein Debüt in der Startelf gefeiert.

FA Cup: Dowman und Salmon starten

Insgesamt ist es der sechste Einsatz für den Linksfuß bei den Profis. Dowman wird in England bereits als Wunderkind gefeiert und sorgte in den vergangenen Monaten wiederholt für Aufsehen.

Mit Salmon durfte noch ein weiterer Youngster von Beginn an ran. Der Innenverteidiger kam zu seinem Startelfdebüt bei den Profis, nachdem er im FA-Cup in den beiden Runden zuvor bereits spät eingewechselt wurde. Auch in der Champions League, beim 3:0 gegen Club Brügge, durfte Salmon schon in der Schlussphase ran.

Vor allem Dowman war von Beginn an ein Aktivposten bei den Gunners. Schon nach vier Minuten hatte er eine gute Chance, scheiterte aber an Keeper Liam Roberts. In der 30. Minute schloss Dowman dann aus gut zehn Metern zu zentral ab.

Sky Sports zählte genau mit und verkündete: „In der ersten halben Stunde hat Max Dowman die meisten Torschüsse (4), die meisten Balleroberungen (6), die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (6) und die zweitmeisten gewonnenen Zweikämpfe (3) hinter Kai Havertz (4) für Arsenal.“

Salmon patzt folgenschwer

Auch Salmon sammelte direkt Pluspunkte. Die BBC schwärmte vor der Pause: „Der Verteidiger hilft beim Aufbau von Angriffen, spielt sowohl zentral als auch auf den Außenbahnen und wird auch mit der Aufgabe betraut, gegen die körperlich starken Stürmer von Mansfield zu kämpfen. Er zeigt, warum er von allen im Verein so hoch geschätzt wird.“

Doch dann unterlief Salmon ein großer Patzer. Ein Pass zu Cristhian Mosquera geriet zu kurz. Mansfields William Evans rannte dazwischen, sprintete allein auf das Tor zu uns schob zum 1:1 ein (50.).