FA Cup: Arsenal entgeht Blamage - Havertz enttäuscht

SID 07.03.2026 • 15:17 Uhr Der Drittligist Mansfield Town zeigt einen starken Auftritt gegen Arsenal. Kai Havertz enttäuscht.

Der englische Tabellenführer FC Arsenal um Nationalspieler Kai Havertz hat sich ins Viertelfinale des FA Cups gemüht. Beim Drittligisten Mansfield Town gewann die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta mit 2:1 (1:0) und wendete nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich eine Blamage noch ab.

Die Gunners, die mit den beiden 16-Jährigen Max Dowman und Marli Salmon in der Startelf Geschichte schrieben, feierten damit zumindest ergebnistechnisch eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) beim Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Havertz enttäuscht bei Arsenal-Sieg

Noni Madueke brachte Arsenal kurz vor der Pause mit einem satten Abschluss aus 15 Metern in Führung (41.). Der Außenseiter kam jedoch zum Ausgleich: Nach einem folgenschweren Fehlpass des erst 16 Jahre alten Marli Salmon nutzte William Evans die Gelegenheit zum 1:1 (50.). Der kurz zuvor für den im zentralen Mittelfeld enttäuschend agierenden Havertz eingewechselte Eberechi Eze (66.) sicherte den Londonern schließlich das Weiterkommen. Ein Klassenunterschied war kaum zu erkennen.