FA Cup: Schweres Los für Wirtz und den FC Liverpool

Schweres Los für Wirtz und Co.

Der FC Liverpool trifft im FA-Cup-Viertelfinale auf Manchester City. Auch der FC Arsenal ist auswärts gefordert.
Auf die Frage nach dem offensiven Ansatz des FC Liverpool reagierte Cheftrainer Arne Slot etwas irritiert. Der Niederländer betont, dass sich die Spielausrichtung seiner Mannschaft im Laufe der Saison nicht verändert habe.
SPORT1
Auf Florian Wirtz und den FC Liverpool wartet im Viertelfinale des FA Cups ein harter Brocken: Die Reds müssen in der Runde der letzten Acht auswärts bei Manchester City ran.

Das ergab die Auslosung am Montagabend, bei der die beiden ehemaligen Three-Lions-Stars Joe Cole und Joe Hart als Losfeen fungierten.

Außenseiter Port Vale, das Schlusslicht der dritten Liga, reist nach seinem überraschenden Sieg gegen Sunderland zum FC Chelsea an die Stamford Bridge.

FA Cup: Arsenal auswärts bei Southampton

Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal spielt auswärts gegen den FC Southampton, West Ham United empfängt Leeds United. Die Viertelfinalspiele finden am 4. und 5. April statt.

Wirtz hatte beim 3:1-Sieg gegen Wolverhampton im FA-Cup-Achtelfinale sein Comeback nach einer Rückenverletzung gefeiert. Der Nationalspieler wurde am Freitagabend bei der 2:0-Führung in der 69. Minute für Rio Ngumoha eingewechselt.

