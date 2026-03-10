FA Cup: Schweres Los für Wirtz und den FC Liverpool

SPORT1 10.03.2026 • 10:59 Uhr Der FC Liverpool trifft im FA-Cup-Viertelfinale auf Manchester City. Auch der FC Arsenal ist auswärts gefordert.

Auf Florian Wirtz und den FC Liverpool wartet im Viertelfinale des FA Cups ein harter Brocken: Die Reds müssen in der Runde der letzten Acht auswärts bei Manchester City ran.

Das ergab die Auslosung am Montagabend, bei der die beiden ehemaligen Three-Lions-Stars Joe Cole und Joe Hart als Losfeen fungierten.

Außenseiter Port Vale, das Schlusslicht der dritten Liga, reist nach seinem überraschenden Sieg gegen Sunderland zum FC Chelsea an die Stamford Bridge.

FA Cup: Arsenal auswärts bei Southampton

Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal spielt auswärts gegen den FC Southampton, West Ham United empfängt Leeds United. Die Viertelfinalspiele finden am 4. und 5. April statt.