FC Barcelona: Ansu Fati feiert Traumcomeback mit Tor gegen Levante

Doch am Sonntagabend war aller Schmerz und alles Leid für einen Moment vergessen – so schien es zumindest. Grund war das Traumcomeback eines 18-Jährigen, auf dem nach dem Abgang Messis erst recht riesige Hoffnungen liegen, den spanischen Traditionsklub wieder in erfolgreichere Zeiten zu führen: Ansu Fati.