La Liga: Iñaki Williams von Athletic Bilbao stellt Dauerbrenner-Rekord ein

Die Rekordhalter der anderen Top-Ligen stehen alle samt im Tor - Franco Tancredi (258) ist Rekordhalter in der Serie A, Brad Friedel (310) in der Premier League und kein geringerer als FC Bayern-Legende Sepp Meier hält den Rekord in der Bundesliga mit sage und schreibe 442 Einsätzen am Stück für die Münchner.