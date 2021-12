La Liga: Luka Jovic wird als Benzema-Ersatz zum Matchwinner bei Real Madrid

Das vorübergehende Aus von Top-Stürmer Benzema, der ansonsten wie am Fließband trifft, könnte also ein Wendepunkt in Jovics Karriere sein. Für ihn ist es die Chance, sich mit längeren Einsätzen als nur ein paar Minuten in den Fokus zu spielen. Bis zum Spiel am Samstag hatte Jovic nur 106 Minuten in dieser Saison für die Spanier bestritten.