La Liga: Talente wie Federico, Iglesias & Marín sind neue Hoffnungsträger bei Real Madrid

Die Verantwortlichen der „Blancos“ betonten aber vor der laufenden Saison ihr Vertrauen in die Jugendspieler aus, auch in die Akteure der U19. Dort sind ein paar äußerst vielversprechende Talente aktiv, die in die Fußstapfen eines Raúl treten könnten. SPORT1 stellt sie vor: