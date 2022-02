Real Betis aus Sevilla mischt La Liga auf und peilt Champions League an

Nach 25 Spieltagen liegen die Grün-Weißen in La Liga auf dem dritten Platz und dürfen von der zweiten Teilnahme an der Champions League nach 2005/06 träumen. Der 68-Jährige verstärkte den Kader nur punktuell und passte die Spielweise seinen Spielern an, anstatt neue, kostspielige Spieler zu fordern.