La Liga: Luka Jovic bei Real Madrid auf dem Abstellgleis - Stepanovic rät zum Wechsel

Bei dem 24-Jährigen läuft seit seinem Abgang von der Eintracht nur noch wenig zusammen. Den letzten Kurzeinsatz bei Real hatte er am 12. Februar gegen Villarreal. Dragoslav Stepanovic, Vereinslegende der Eintracht und Jovic-Vertrauter in den ersten beiden Jahren von 2017 bis 2019 in Frankfurt, sagte bei SPORT1: „Die Zeit ist ein großes Problem. Luka spielt seit drei Jahren nicht mehr regelmäßig.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)