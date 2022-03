Luka Jovic ist bei Real Madrid unzufrieden - wird er im Sommer verkauft?

Generell konnte Jovic bei Real nie an seine Glanz-Zeiten aus Frankfurt anknüpfen. In 49 Einsätzen für die Königlichen in drei enttäuschenden Jahren hat er lediglich drei Treffer markiert. Auch die zwischenzeitliche Leihe zurück zur Eintracht brachte nicht den gewünschten Erfolg. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)