Toni Kroos im Podcast "Einfach mal Luppen" über Kritik, Mount und Ancelotti

Mount erzielte im Rückspiel das 2:0 und sagte nach dem Spiel vielsagend, auch in die Richtung von Kroos. „Ich habe gesehen, dass einer ihrer Spieler vor dem Spiel meinte, dass er wegen einzelner Spieler nicht unruhig schlafen würde. Wenn sie an uns als Team denken, sollten sie aber Schlaf verlieren. Wir geben alles und spielen so, als wenn es um unser Leben geht.“