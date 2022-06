"Alaba-Plan wiederholt": Antonio Rüdiger von Chelsea zu Real Madrid! Presse reagiert

Marca: Der deutsche Innenverteidiger Antonio Rüdiger ist jetzt ein neuer Spieler von Real Madrid. Los Blancos haben den Chelsea-Spieler, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, zum Nulltarif verpflichtet und damit den Plan der letzten Saison wiederholt, als man David Alaba auf die gleiche Weise verpflichtete, ohne eine Ablösesumme an den FC Bayern zahlen zu müssen. Der 29-Jährige unterschreibt für vier Spielzeiten in Madrid.