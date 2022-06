La Liga: Real-Boss Pérez kanzelt Haaland ab - wäre auf der Bank gelandet

Darf man den Aussagen des Real-Präsidenten glauben, jedoch nicht so sehr, dass man seiner verpassten Verpflichtung hinterhertrauern würde. An Benzema, der in der abgelaufenen Saison mit 44 Toren in 46 Pflichtspielen maßgeblich am Erfolg der Königlichen in der Meisterschaft und Champions League beteiligt war, wäre Haaland laut Pérez nicht vorbeigekommen.