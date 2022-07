FC Barcelona: "Der beste Dembélé ist zurück!" - Offensivstar mit starker Vorbereitung - platzt der Knoten?

Bereits in der vergangenen Spielzeit war zu erahnen, dass der Ex-Dortmunder eine Wandlung durchgemacht hat. In der zurückliegenden La-Liga-Saison glänzte er mit einem Treffer und 13 Vorlagen, obwohl er fast die gesamte Hinrunde ausfiel. Spanische Medien berichten zudem, dass der einstige Problem-Profi an Professionalität zugelegt habe.