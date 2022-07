La Liga: Álvaro Odriozola ausgeraubt: Diebe lassen "das Wertvollste" zurück

Der Rechtsverteidiger, der in der Saison 2019/20 für die Rückrunde an den FC Bayern ausgeliehen war, absolvierte in Florenz eine solide Saison und kam auf 26 Pflichtspieleinsätze. Auf den 4. Dezember 2021 hätte der Spanier allerdings gerne verzichtet. Er wurde Opfer eines Einbruchs.