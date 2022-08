La Liga: Vom FC Bayern zu Barca statt Real? Lewandowski klärt auf

Der Pole hat schon früher keinen Hehl daraus gemacht, irgendwann gerne in Spanien auflaufen zu wollen: „Ich wollte immer in La Liga spielen, das stand für mich fest.“ Dabei galt Real Madrid lange Zeit als sein Traumverein in Spanien, weshalb Lewandowskis Ex-Berater Maik Barthel, zu dem der Pole selbst seit fast fünf Jahren kein Kontakt mehr hat, gegen dessen Wechsel zum FC Barcelona gestichelt hatte.