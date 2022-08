Robert Lewandowski exklusiv im SPORT1-Interview: Das wird dem Ex-Bayer an München fehlen

Lewandowski: Es war ein komisches Gefühl, zum letzten Mal zum Trainingsgelände zu fahren. Der Verein und die Stadt bedeuten mir sehr viel, in München sind meine zwei Töchter zur Welt gekommen und wir haben uns auch noch einmal von allen Leuten verabschiedet, an der Säbener Straße und im Kindergarten. Über meine sportliche Zeit beim FC Bayern gibt es keine zwei Meinungen. Was wir als Mannschaft in acht Jahren zusammen erlebt haben, das kann und wird uns niemand nehmen. Wenn ich allein an die fünf Tore gegen Wolfsburg, die 41 Tore in der Bundesliga oder das Sextuple mit Hansi Flick zurückdenke - das waren wunderbare Momente.